بتقنيات متطورة.. إنشاء مركز لحماية البيئة البحرية بالخليج العربي والبحر الأحمر

وقَّعت شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية “سيل” اتفاقية مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات، لإنشاء مركز مراقبة وتحكم لحماية البيئة البحرية بالاستعانة بتقنيات متطورة تضمن سلامة مياه البحر الأحمر والخليج العربي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “سيل”، المهندس زياد الشيحة، أن المركز المزمع إنشاؤه سيُحِدث نقلةً في عملية المراقبة والتحكم لكل ما يهدد الحياة البحرية، وسيجري من خلاله تجهيز الكوادر الوطنية وتدريبها على أحدث التقنيات المعمول بها في الدول المتقدمة للتعامل مع الطوارئ البيئي.
وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، أن المركز الجديد سيمكّن المراقبين من معرفة كل ما يؤثر في البيئة البحرية وإيجاد أفضل الح لول العلمية بأسرع وقتٍ ممكن، وذلك للحد من أي أثر سلبي محتمل. وفق “أخبار 24”.
ونوه رئيس المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، بأن المركز الجديد سيعمل عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتحليل صور الأقمار الصناعية، واستخدام المسيرات المزودة بأجهزة استشعار متقدمة تعمل على مدار الساعة.