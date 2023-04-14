نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “التأمينات”: 4 حـوادث تدخل ضِمن إصـابات العمل
14/04/2023   5:43 ص

“التأمينات”: 4 حـوادث تدخل ضِمن إصـابات العمل

+ = -
768

استعرضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الحـوادث التي تقع للمشترك وتدخل في إطار إصـابات العمل، مشيرةً إلى أن كل حـادث يقع للمشترك أثناء أو بسبب العمل يُعتبر “إصـابة عمل”.

وأوضحت المؤسسة، أن هذه الحـوادث تشمل الإصـابة بأي من الأمراض المحددة في جدول الأمراض المهنية، والإصـابة بأي من الأمراض التي يثبُت تسبُّب العمل بحدوثها.

وأضافت أن إصـابات العمل تشمل أيضاً الحـادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل، والحـادث الذي يقع له أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله والعكس، أو أثناء طريقه من محل العمل إلى أماكن الطعام والصلاة والعكس.

إصابات العمل

وفق “أخبار 24”.

“التأمينات”: 4 حـوادث تدخل ضِمن إصـابات العمل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885258442.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.