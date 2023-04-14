في ليلة الـ23.. أكثر من 1.4 مليون مصل ومعتمر بالمسجد الحرام (صور)

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد المُصلين والمُعتمرين في المسجد الحرام بلغ أمس (الخميس) أكثر من 1.4 مليون مُصل ومُعتمر.
وأوضحت الرئاسة أنه جرى توزيع 57.6 ألف عبوة ماء زمزم، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية نحو 452 ألف مستفيد، وأكثر من 11.5 ألف مستفيد من الكتيبات والمطويات، و120 ألف مستفيد من التوعية الرقمية، وأكثر من 98 ألف مستفيد من الخدمات الاجتماعية والإنسانية.
وأضافت أن عدد المستفيدين من مواقع كبار السن وذوي الإعاقة تجاوز 6.8 ألف مستفيد، كما استفاد أكثر من 6 آلاف معتمر من خدمة التطويف، وأكثر من 103 آلاف مستفيد من الإرشاد المكاني باللغات.
وفق “أخبار 24”.