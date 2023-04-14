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جديد المحليات > “هيئة الطرق”: 8 إرشادات تحدّ من الحوادث المرورية خلال العيد
14/04/2023   5:43 ص

“هيئة الطرق”: 8 إرشادات تحدّ من الحوادث المرورية خلال العيد

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قدّمت الهيئة العامة للطرق، مجموعة من الإرشادات والتعليمات لقائدي المركبات لتفادي الحوادث المرورية التي تزيد بنسبة 15% خلال فترة إجازة عيد الفطر.

وشددت الهيئة على ضرورة التقيد بتعليمات السلامة المرورية، من خلال ربط حزام الأمان، والالتزام بالسرعة النظامية، وعدم استخدام الجوال أثناء القيادة، ووضع الأطفال في كراسيهم المخصصة لهم.

وأوصت قائدي المركبات بالتأكّد من فحص الإطارات وباقي أدوات المركبة، وأخذ قسط كافٍ من النوم قبل السفر، والحذر من القيادة أثناء الأمطار والتغيرات الجغرافية، والتأكّد من توفر كافة أدوات السلامة بالمركبة.

إرشادات تحدّ من الحوادث المرورية خلال العيد

وفق “أخبار 24”.

“هيئة الطرق”: 8 إرشادات تحدّ من الحوادث المرورية خلال العيد

جديد المحليات
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