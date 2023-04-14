“الموارد”: إلزام المنشآت بتوثيق 50% من عقود الموظفين عبر “قوى”

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس (الخميس) بدءَ المرحلة الثانية لتوثيق العقود بإلزام المنشآت بتوثيق 50% من عقود الموظفين عبر منصة قوى.
وحددت الوزارة نسب الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود من إجمالي موظفي المنشأة حسب كل ربع من عام 2023م كالتالي: الربع الأول 20%، الربع الثاني 50% الربع الثالث 80%.
وتهدف خدمة توثيق العقود إلى حفظ حقوق أطراف العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة إنتاجيته، إضافة إلى التحقق من التزام المنشآت بنظام العمل والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات. وفق “أخبار 24”.
وتتيح الخدمة لأصحاب العمل رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، كما تتيح للعاملين التحقق من صحة بيانات عقودهم إلكترونياً.
وأوضحت الوزارة أنه بعد إنشاء العقد الوظيفي من قِبل المنشأة يمكن للموظف الموافقة عليه أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في قوى أفراد، وفي حال موافقة الطرفين يُعَدّ العقد موثقًا من قِبل الوزارة.