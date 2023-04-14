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جديد المحليات > “المرئي والمسموع” تُغرم مذيعاً رياضياً و”مشهور سناب” 700 ألف ريال
14/04/2023   5:42 ص

“المرئي والمسموع” تُغرم مذيعاً رياضياً و”مشهور سناب” 700 ألف ريال

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كشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم الخميس تفاصيل بعض المخالفات الإعلامية، التي أعلنت عنها مؤخرا، وتنوعت بين تأجيج التعصب الرياضي واستخدام لغة مبتذلة.

واستدعت الهيئة أحد صنّاع المحتوى على منصة “تيك توك” لاستخدامه لغة مبتذلة في تواصله مع الجمهور، وتجاوزاً للذوق العام، واتخذت اللازم بحقه نظاماً.

وشملت الاستدعاءات أحد صانعي المحتوى على منصة “سناب شات” بعد نشره محتوى مخالفاً لضوابط المحتوى الإعلامي والذوق العام، في مخالفة صريحة للأنظمة الإعلامية.

كما استدعت الهيئة 4 من صنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي نشروا محتوى مخالفاً عبر تويتر يأجج التعصب الرياضي، ويشكك في نزاهة الجهات القائمة على الدوري السعودي.

ورصدت الهيئة مخالفة تأجيج للتعصب الرياضي ضد مذيع برنامج تلفزيوني صدر بحقه غرامة بمبلغ 50 ألف ريال.

إضافة إلى مخالفات ممارسة العمل الإعلاني للأفراد بدون ترخيص “موثوق”، حيث رُصدت 22 مخالفة على أحد صانعي المحتوى على منصة “سناب شات”، ولتكرار المخالفة قد بلغ مجموع الغرامات 660 ألف ريال.

وتؤكد الهيئة على رصدها الدائم للمخالفات الإعلامية، وتحث الجميع على الالتزام بلوائحها تجنبًا للوقوع في المخالفات.

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وفق “أخبار 24”.

“المرئي والمسموع” تُغرم مذيعاً رياضياً و”مشهور سناب” 700 ألف ريال

جديد المحليات
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