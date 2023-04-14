رسميًا.. “الوسائل” و”ساب” يوقعان اتفاقية شراكة لتسمية ملعب جامعة الملك سعود

أعلنت شركة الوسائل المالكة لحقوق استعمال واستغلال الاستاد الرياضي بجامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض، مساء الخميس، عن توقيع عقد استثماري مع البنك الأول لحقوق تسمية الملعب.
وأوضحت شركة الوسائل في بيان عبر حسابها الرسمي، أن تسمية الملعب الجديد سيتم الكشف عنها من خلال حفل التدشين الرسمي الذي سيتم قريباً.
وفي وقت سابق، كانت شركة الوسائل قد حصلت على حقوق الملعب لمدة 10 أعوام بدأت في 2020 بعد أن فازت وسط منافسة مع نادي الهلال.
وفي عام 2020 وقعت الشركة عقداً مع نادي النصر لخوض مبارياته على الملعب الذي حمل مسمى «مرسول بارك» الفترة الماضية قبل إعلان الطرفين فض الشراكة بينهما.
وفق “أخبار 24”.