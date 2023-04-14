“المزيد” مفوضاً عاماً لجناح المملكة في “إكسبو 2025” أوساكا

أعلنت المملكة تعيين عثمان المزيد، مفوضاً عاماً لجناح المملكة المشارك في معرض إكسبو 2025 أوساكا، كنساي، الذي ستنظمه دولة اليابان خلال المدة من 13 إبريل إلى 13 أكتوبر من عام 2025، تحت شعار “ابتكار المستقبل لتحسين حياة المجتمعات”.
وحصل “المزيد” على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وجائرة عميد الكلية من جامعة توكاي في اليابان في عام 2013م، ودرجة الماجستير في صنع السياسات والابتكار الاجتماعي، كما حصل على جائزة أفضل رسالة من جامعة كيئو في عام 2015.
كما تدرج وظيفياً في عددٍ من الوظائف وقطاعات متنوعة مثل القطاع غير الربحي التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، والتعليم العالي الياباني، وكان آخرها عمله عضو هيئة تدريس في جامعة توكاي بقسم إدارة الأعمال بكلية العلوم السياسية والاقتصاد، إضافةً إلى كونه باحثاً رئيسياً في معهد أبحاث جامعة كيئو فوجيساوا، وقد اختير مترجماً لخادمِ الحرمين الشريفين وولي عهده خلال زيارتهما اليابان.
ويأتي اختيار “المزيد” منسجماً مع تطلعات الجناح السعودي المشارك في إكسبو 2025 أوساكا، كانساي، الذي سيركز بصورةٍ أساسية على قيمة المملكة ومكانتها بوصفها مركزاً للابتكار والإبداع، ومنصة مهمة لدعم القضايا العالمية المشتركة.
ويهدف الجناح إلى التعريف بالإرث التاريخي العميق، والمقومات الطبيعية، والثقافة المتنوعة للمملكة، والفرص الاستثمارية التي تقدمها للعالم، ودورها الفاعل في دعم الجهود الدولية لحلّ التحديات التي تواجه البشرية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى الحوار والتبادل العالميين. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن جناح المملكة في إكسبو 2020 دبي توج بجائزة أفضل جناح مشارك، إضافة إلى فوزه بالجائزة الذهبية للهندسة المعمارية عن فئة أكبر الأجنحة في المعرض الدولي، وجائزة “الإمارات تبتكر”، وذلك عن ابتكار توظيف مصعد متحرك لتوفير زيارة للأشخاص ذوي الإعاقة تماثل الزيارات الاعتيادية، فضلاً عن تسجيل الجناح أرقامًا قياسية في موسوعة غينيس للأرقام العالمية.