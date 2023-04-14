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رياضة > رسميًا.. اتحاد WWE يعلن عن عرض “ليلة الأبطال” في جدة 27 مايو
14/04/2023   5:42 ص

رسميًا.. اتحاد WWE يعلن عن عرض “ليلة الأبطال” في جدة 27 مايو

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أعلن اتحاد WWE ، اليوم الجمعة، عن عرض Night of Champions! “ليلة الأبطال” في جدة 27 مايو المقبل بتنظيم هيئة الترفيه.

وفي نوفمبر من العام الماضي، كشف موسم الرياض عن موعد إقامة نزال “كراون جول” لاتحاد مصارعة المحترفين WWE ضمن فعاليات الموسم الترفيهية، على ملعب مرسول بارك.

وأشار موسم الرياض إلى حضور نجوم WWE المشاهير، وعلى رأسهم بوبي لاشلي وبروك ليسنر.

وفق “أخبار 24”.

رسميًا.. اتحاد WWE يعلن عن عرض “ليلة الأبطال” في جدة 27 مايو

رياضة
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