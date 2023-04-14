زار عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي جراهام، مقر معرض “بينالي الفنون الإسلامية” في جدة، برفقة سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر.
وأظهرت صور السيناتور وهو يتجول في أروقة المعرض الذي تنظمه مؤسسة بينالي الدرعية التابعة لوزارة الثقافة، فيما علق حساب السفارة الأمريكية في الرياض بـ”تويتر”؛ على الزيارة بالقول: “بينما نشهد قوة الفن في تعزيز التفاهم وخلق مساحة للتعبير الإبداعي، نظل ملتزمين ببناء الجسور بين الاقتصاد الإبداعي في المملكة والولايات المتحدة”.
وكان جراهام قد اجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الثلاثاء) الماضي، في لقاء تناول علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، وعددًا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، كما التقى أول أمس (الأربعاء)، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.
وفق “أخبار 24”.