“الأرصاد”: شرورة الأعلى حرارة وطريف الأدنى

ذكر المركز الوطني للأرصاد، أنه من المتوقع أن تسجل مدينة شرورة اليوم (الجمعة)، أعلى درجة حرارة عظمى في المملكة بـ 37 درجة، تليها مكة المكرمة ووادي الدواسر وينبع بـ35، ثم القنفذة 34، فالمدينة المنورة وجدة وجازان ونجران 33 درجة.
وأوضح التقرير أن أدنى درجة حرارة صغرى متوقعة ستكون بطريف بواقع 6 درجات، تليها القريات بـ7 درجات، وتبوك وحائل 9 ثم رفحاء وسكاكا 10، تليهما بريدة والمجمعة 11، فالعلا وحفر الباطن والدهناء والصمان والتنهات 12 درجة.
وكان المركز قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ونجران.
وفق “أخبار 24”.