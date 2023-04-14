وافق الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، جاسر الحربش، على البدء في إجراءات نزع ملكية بعض العقارات لتنفيذ مشروع تأهيل “موقع نحت الجمل” الواقع في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وذلك لصالح الهيئة.
ووجه الحربش بتشكيل لجنتين لوصف وحصر العقارات وتقدير التعويض، وتسمية الممثلين فيهما، وذلك خلال 15 يوماً من صدور هذا القرار، على أن تنهي اللجنتان مهامهما خلال 60 يوماً من صدور القرار.
وشملت التوجيه‘ دعوة أصحاب هذه العقارات لتقديم مستندات تملكهم لها، كما يجوز لأصحاب هذه العقارات التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
وفق “أخبار 24”.