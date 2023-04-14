يستخدم مليار لون.. الكشف عن أول تلفاز “ليزري” في العالم

كسفت شركة “هايسنس” الصينية، عن أول تلفاز ليزري في العالم، يحمل اسم “100LX”، وهو بدقة 8K وبلوحة قياس 100 بوصة، ويمكنه استخدام نحو مليار لون في تقنية عرض الصورة.
وأوضحت الشركة أن التلفاز الجديد عبارة عن توليفة من بروجيكتور الليزر وشاشة مصممة خصيصاً لهذا الغرض لتقليل الانعكاسات وتشتت الضوء، مشيرة إلى أن جهازها الجديد رائد في الصناعة، إذ يعمل بدقة تبلغ 7680 × 4320 وتنتج حوالي 33 مليون بكسل.
وأضافت أن الجهاز يستخدم في العرض تقنية الليزر الرقمي LPUمن Hisense، لتقديم صورة ذات ألوان زاهية، كما يغطي 110% من التدرج اللوني BT.2020 ، أي ما يعادل نحو مليار لون.وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن التلفاز الجديد يحتوي على ذاكرة عادية 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، واتصال Bluetooth 5.1و Wi-Fi 6، ويمكن أيضًا توصيل الأجهزة عبر NFCوالتحكم في الأداة باستخدام الأوامر الصوتية أو الإيماءات الهوائية.