“الزكاة”: 5 خطوات لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بعد دفعها

بينت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الخطوات الواجب اتباعها لاسترداد ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بعد دفعها.
وكان أحد المستفيدين قد ذكر أنه قام بشراء شقة، ودفع الضريبة العقارية، وبعدها علم أنه معفي من ضريبة القيمة المضافة لكون أن الشقة تعد المسكن الأول، متسائلا عن كيفية استردادها.
وأجابت الهيئة بأنه في حال تم سداد الضريبة بعد 3 أكتوبر 2020 ولم يتم الاستفادة من شهادة تحمل الدولة لضريبة المسكن الأول، فبإمكان الفرد استرداد الضريبة من خلال الدخول الى بوابة التصرفات العقارية ثم اختيار “عرض التصرفات العقارية ” ثم تعديل الطلب ثم تحديد نوع الاستثناء “مسكن أول”. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن بعد اجراء التعديل سيتم انشاء طلب استرداد وسيتم استرداد المبالغ المسددة لضريبة التصرفات العقارية خلال 15 يوم عمل من تاريخ تحديث الطلب على نفس رقم الأيبان الذي تم السداد منه.