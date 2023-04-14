حقل آخر مدينة بالمملكة تتناول إفطار رمضان

تعد مدينة حقل بمنطقة تبوك؛ آخر مدينة يفطر سكانها خلال شهر رمضان، ووفقاً لإمساكية المدينة فإن إفطار الأهالي في اليوم الـ29 من رمضان سيكون عند الساعة 7:09 مساءً.
وقال الباحث في تاريخ منطقة تبوك، عبدالله العمراني، إن مدينة حقل، الواقعة شمال غرب المملكة والتابعة لمنطقة تبوك، آخر مدينة بالمملكة تغيب عنها الشمس إذ تقع على دائرة عرض 18 و529 شمالاً، وخط طول 57 و534 شرقاً.
وأضاف العمراني، أن المدينة اشتهرت قديماً بأنها إحدى محطات درب الحج المصري، ووُصفت في كُتب الرحالة العرب والمستشرقين كمحطة هامة للتزود بالمياه؛ وذلك لوفرة المياه السطحية “العيون” بالقرب من سواحلها، كما ذكر الجغرافيون العرب أن حقل كانت مستوطنة صغيرة في العصر الأموي.
وأوضح أن حقل تتميز باعتدال أجوائها صيفاً وتدني معدلات الرطوبة إلى مستويات قياسية مقارنةً بـباقي مدن المملكة الساحلية، كما تزخر بيئتها البحرية بحدائق المرجان بأنواعها المتعددة وتوفر أنواع مختلفة من الكائنات البحرية كالسلاحف والدلافين وأنواع مختلفة من الأسماك.
وأبان أن شواطئ حقل تتصف بتدرجاتها اللونية، ومياهها الفيروزية الصافية، ورمالها البيضاء وتحيطها الجبال، وهي إحدى أجمل مدن منطقة تبوك الواقعة على الشريط الساحلي الممتد مسافة 700 كيلو متر تقريباً.
وفق “أخبار 24”.