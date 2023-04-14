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جديد المحليات > “وزير الطاقة” يناقش مع وزير الخارجية الهولندي تصدير “الهيدروجين النظيف” إلى أوروبا
14/04/2023   8:52 م

“وزير الطاقة” يناقش مع وزير الخارجية الهولندي تصدير “الهيدروجين النظيف” إلى أوروبا

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عقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في جدة، اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بمملكة هولندا، وبكه هوكسترا، الذي يزور المملكة حاليا.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون في مختلف مجالات الطاقة، وبالأخص مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف حيث تطمح المملكة أن تكون مصدِّرًا رئيسيًا له؛ وتم النقاش حول إمكانية جعل ميناء روتردام بوابة صادرات الهيدروجين النظيف من المملكة لأوروبا.

كما تطرق الاجتماع إلى جهود المملكة ومساعيها في مجال الطاقة والتغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر. وفق “أخبار 24”.

“وزير الطاقة” يناقش مع وزير الخارجية الهولندي تصدير “الهيدروجين النظيف” إلى أوروبا

جديد المحليات
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