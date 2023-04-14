بدأ اليوم الجمعة وصول وزراء الخارجية للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بين دول الخليج ومصر والأردن والعراق في جدة.
واستقبل نائب وزير الخارجية وليد الخريجي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وذلك لدى وصوله إلى جدة، للمشاركة في الاجتماع.
كما وصل إلى جدة وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري.
ووصل وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة اليوم الجمعة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري.
كما وصل المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، إلى جدة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بين دول الخليج ومصر والأردن والعراق.
ورحب نائب وزير الخارجية بوزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين الذي وصل جدة اليوم للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بين دول الخليج ومصر والأردن والعراق.
كما استقبل “الخريجي” وزير الخارجية المصري سامح شكري، لدى وصوله لجدة، للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بين دول الخليج، ومصر والأردن والعراق.
ووصل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى جدة اليوم للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري.
وفق “أخبار 24”.