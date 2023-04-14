لازدحام الحرم المكي.. “الشؤون الإسلامية” تجهز مساجد المنطقة المركزية للمصلين بالعشر الأواخر

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد جاهزية المساجد بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة ومساجد الحل كافة لاستيعاب المصلين في ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي تزامناً مع ما يشهده الحرم المكي من ازدحام لكثرة المعتمرين والمصلين في هذا العام الاستثنائي، وتكاملاً مع جهود القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار.
ووجهت الوزارة فرعها بمنطقة مكة المكرمة بمتابعة احتياجات المساجد وتهيئة مرافقها لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين ليؤدوا صلاتهم بكل خشوع وسكينة وسط تكامل في الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب فتح الساحات المحيطة بالجوامع وتهيئتها بجميع الخدمات. وفق “أخبار 24”.
كما وجهت إطلاق الفرص التطوعية بمشاركة مئات المتطوعين للعناية بالمساجد ومرتاديها، وتقديم الوجبات للصائمين والمعتكفين طيلة أيام العشر الأخيرة من رمضان في إطار التكامل مع الأجهزة الحكومية كافة لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار.