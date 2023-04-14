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جديد المحليات > وكالة الطاقة: تخفيضات “أوبك+” للإنتاج قد تؤدي إلى عجز في المعروض
14/04/2023   8:51 م

وكالة الطاقة: تخفيضات “أوبك+” للإنتاج قد تؤدي إلى عجز في المعروض

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أوضحت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، أن تخفيضات إنتاج النفط التي أعلنتها الدول المنتجة في مجموعة “أوبك+”، قد تفاقم عجز الإمدادات المتوقع في النصف الثاني من العام.

وأكدت “أوبك+” وفقاً لـ”رويترز”، أن السياسة النقدية الغربية هي السبب في تقلبات السوق، والتضخم الذي يقلل أسعار النفط الذي تنتجه دولها.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري للنفط أنه كان من المتوقع بالفعل أن تشهد سوق النفط نقصاً في النصف الثاني من عام 2023، “مع احتمال ظهور عجز كبير في المعروض”.

وتوقعت انخفاضاً في المعروض النفطي العالمي بمقدار 400 ألف برميل يومياً بحلول نهاية العام، مشيرةً إلى زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يومياً من خارج “أوبك+” بدءاً من مارس مقابل 1.4 مليون برميل يومياً ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة.

وكالة الطاقة: تخفيضات “أوبك+” للإنتاج قد تؤدي إلى عجز في المعروض

جديد المحليات
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