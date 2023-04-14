وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 84 طناً و500 كيلو جرام من السلال الغذائية للّاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجاً بمنطقة عرمون في محافظة جبل لبنان.
كما وزع المركز، أمس الأول 13 طناً و484 كيلو غراماً من السلال الغذائية في محافظة خونتج بجنوب إفريقيا، استفاد منها 2.4 ألف فرد، بواقع 400 أسرة.
وتم توزيع 3 أطنان أمس الأول من السلال الغذائية في محافظة مالاكاسترا بألبانيا، استفاد منها 380 فرداً، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بألبانيا للعام 2023م.
ووزع المركز أمس 12 طناً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مدن نيانغر، وتوراغ، ودكا بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 500 أسرة بواقع 3 آلاف فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بجمهورية بنجلاديش للعام 2023م.
بينما نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان 49 مهمة إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة، وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من المستشفيات وإليها، وتقديم خدمات إسعاف جرحى حوادث السير في مدينة المنية.
وفق “أخبار 24”.