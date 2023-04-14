“مسجد القلعة”.. عقب 100 عام من البناء ينضم إلى مشروع ولي العهد للتطوير

وصل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية إلى المدينة المنورة، وبدأ العمل على تطوير مسجد القلعة التاريخي، الذي يتجاوز عمره 100 عام؛ لينضم إلى قائمة المساجد التي يستهدفها المشروع لإعادة الحياة فيها لما لها من أثر تاريخي واجتماعي.
وسيجدد المشروع، مسجد القلعة على طراز المدينة المنورة التاريخي؛ ليزيد مساحته من 181.75 م2، إلى 263.55 م2، فيما ستصل طاقته الاستيعابية 171 مصلياً، بعد أن كان غير مستخدم، حيث سيستخدم المشروع المواد الطبيعية من الطين وأخشاب الأشجار المحلية؛ لإعادة بناء المسجد على شكله القديم، والمحافظة على تقنيات البناء الذي يتميز بها في قدرته على التعامل مع البيئة المحلية، والمناخ الصحراوي الحار.
ويعمل المشروع، على تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية، في حين يجري عملية تطويرها من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية، وذوات خبرة في مجالها.
ويأتي مسجد القلعة ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية التي شملت 30 مسجداً في جميع مناطق المملكة الـ 13.
وفق “أخبار 24”.