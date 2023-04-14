“البلدية والإسكان” تُصدر دليل إجراءات امتثال المباني.. وغرامة تنتظر المخالفين

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دليل إجراءات شهادة امتثال المباني، ومنحت المباني القائمة مهلة 6 أشهر للالتزام والامتثال بما جاء في الدليل.
وأوضحت أن الدليل يهدف للحد من التشوهات البصرية في المباني التجارية والسكنية، والارتقاء بالمشهد الحضري في المدن، وتحديد آليات للحصول على الشهادة وفق عددٍ من المتطلبات.
وبينت أن منح شهادة امتثال المباني يتم وفق 3 بنود؛ هي: تصميم المبنى متضمناً 7 عناصر، والموقع العام 6 عناصر، والتشوّه البصري 15 عنصراً، وأن الاشتراطات إلزامية للحصول على شهادة الامتثال.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه في حال عدم الالتزام بالشروط والمتطلبات أثناء إشغال المبنى فسيتم تغريم المخالفين، وللاطلاع على الدليل زيارة صفحة (مدينتي مسؤوليتي) عبر الرابط