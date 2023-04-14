“الأرصاد”: أمطار رعدية على بعض المناطق خلال الـ24 ساعة القادمة

قال المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الجمعة)، إنه من المتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق المملكة خلال الـ24 ساعة القادمة.
وأوضح المركز أن تلك الأمطار من المتوقع هطولها ابتداءً من الساعة الثالثة من مساءً (الجمعة)، وحتى الساعة الثالثة من مساءً يوم غد (السبت).
وكان المركز قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة، كما يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق: الرياض، والشرقية، ونجران. وفق “أخبار 24”.