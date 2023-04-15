رقم قياسي.. 50 مليون مستخدم لحافلات مكة خلال عام

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أمس (الجمعة)، تسجيل حافلات مكة، رقماً قياسياً جديداً، بعد تجاوز عدد مستخدميها 50 مليوناً منذ انطلاقها في منتصف فبراير 2022 حتى إبريل 2023.
وأوضحت، الهيئة أن هذا الرقم يُعتبر رقماً جديداً بعد أن حققت في ديسمبر 2022، زيادة بنسبة 71% ببلوغها 25 مليون راكب مقارنة بالتقديرات المتوقعة لمستخدمي الحافلات لكامل العام.
وتشير التقديرات المتوقعة إلى مضاعفة هذا العدد خلال الفترة المقبلة، لما تلبيه من احتياجات سكان وزوار مكة المكرمة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد: إن تلك الزيادة فاقت التوقعات حيث أسهمت التقنيات المستخدمة في تلك الزيادة.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن الطاقة الاستيعابية أسهمت أيضاً في تحقيق هذا الرقم، فالحافلات المفصلية تعمل بسعة استيعابية تبلغ 125 راكباً، فيما تعمل الحافلات العادية بسعة 85 راكباً، تم تشغيلها عَبْر 12 مساراً و438 محطة توقف.