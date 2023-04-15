22 مليون مصلٍ ومعتمر في ثلثَيْ رمضان و1.1 مليوناً في أول الأواخر

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن إجمالي عدد المصلين بلغ أكثر من 22 مليون مصلٍ ومصلية، خلال الثلثين الأولين لشهر رمضان المبارك.
وأضافت الرئاسة أن عدد المصلين أول من أمس الأربعاء وصل إلى أكثر من 1.1 مليون مصل ومعتمر مع تطبيق خطة تشغيلية لراحة المعتمرين والمصلين والزوار.
وأدى جموع المصلين، اليوم صلاة الجمعة بالمسجد الحرام وسط منظومة متكاملة من الخدمات، عبر 4 آلاف عامل وعاملة و11 روبوتاً ذكياً للتعقيم بالبخار الجافّ للهواء والأسطح في وقت واحد بمساحة تقدر بـ 1000 متر مربع / ساعة.
وفق “أخبار 24”.