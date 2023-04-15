بالفيديو والصور.. الهلال يواصل نزيف النقاط بخسارة أمام الباطن في دوري روشن

حقق فريق الباطن فوزا ثمينا على نظيره الهلال، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-0، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47 عن طريق اللاعب رينزو لوبيز.
وبتلك النتيجة، رفع الباطن رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الهلال عند 46 نقطة في المركز الرابع.
أحداث المباراة
وبدأت المباراة بضغط من قِبل لاعبي الهلال فسجل لاعبه صالح الشهري كرة في الدقيقة 2 مرت بجوار المرمى.
وحاول لاعب الهلال إيغالو إرسال كرة عرضية في الدقيقة 5 ولكن وصلت سهلة ليد حارس مرمى الباطن.
وسجل لاعب الهلال فييتو هدفًا في الدقيقة 23 ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد.
وسدد لاعب الهلال صالح الشهري كرة قوية في الدقيقة 28 ولكنها علت المرمى.
وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء للاعب الهلال محمد جحفلي في الدقيقة 38.
وأرسل لاعب الهلال فييتو كرة عرضية في الدقيقة 44 ولكن أبعدها دفاع الباطن.
وأنقذ لاعب الهلال ناصر الدوسري مرماه في الدقيقة 45+4 من استقبال أول الأهداف.
ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب الهلال رامون دياز الدفع باللاعب كاريلو بدلا من سلمان الفرج.
وفي الدقيقة 47، سجل اللاعب رينزو لوبيز هدفا لصالح فريق الباطن، بعد عرضية حولها بقدمه لداخل الشباك.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الباطن عبدالله اليوسف.
وفي الدقيقة 59، دخل اللاعب ميشايل ديلجادو بدلا من صالح الشهري، أعقبه تبديل آخر في الدقيقة 60 بدخول ياسر الشهراني بدلا من ناصر الهدهود.وفق “أخبار 24”.
وقرر مدرب الهلال رامون دياز الدفع باللاعب عبدالله الحمدان في الدقيقة 71 بدلا من لوسيانو فييتو.
وجاء التشكيل الأساسي لفريق الهلال لمباراة الباطن كالتالي: محمد العويس، ناصر الهدهدو، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، محمد كنو، لوسيانو فييتو، أوديون إيغالو، صالح الشهري.
وجاءت دكة الاحتياط كالتالي: حبيب الوطيان، ياسر الشهراني، معاذ فقيهي، محمد الخيبري، مصعب الجوير، أندري كاريلو، ميشايل ديلغادو، موسى ماريغا، عبدالله الحمدان.
وجاء تشكيل الباطن على النحو التالي: مارتن كمبانيا، محمد ناجي، ساليفو، بسام الحريجي، عبدالله اليوسف، نواف السحيمي، سبيستيان بيدروزا، أندري بوكيا، راكان الشملان، يوسف المزيريب، لوبيز”.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مشعل هريس، فيصل أبو بكر، صقر ممدوح، طارق مداد، بدر ناصر، عبدالرحمن سعد، عبدالإله البريه، أندريس روا، يوسف فواز.
لوبيز يسجل الهدف الأول لفريق الباطنpic.twitter.com/S8SO15qJ8w#الهلال_الباطن#دوري_روشن_السعودي
— سبورت 24 (@sporty_24) April 14, 2023