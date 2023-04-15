بالفيديو..مشادّة بين محترف الهلال ماريغا ومدرب الباطن بعد نهاية المباراة

دخل لاعب الهلال، المالي موسى ماريغا في مشادّة مع المدير الفني لفريق الباطن، عقب صافرة نهاية المباراة بين الفريقين.
وأثناء خروج ماريغا إلى غرف خلع الملابس اشتبك مع مدرب الباطن، ليشهر الحكم البطاقة الصفراء له.
وحقق فريق الباطن فوزا ثمينا على نظيره الهلال، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-0، ضِمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.وفق “أخبار 24”.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 47 عن طريق اللاعب رينزو لوبيز.
وبتلك النتيجة، رفع الباطن رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الهلال عند 46 نقطة في المركز الرابع.
مشادة بين محترف #الهلال #ماريغا ومدرب #الباطن بعد نهاية المباراة https://t.co/y5hrnijpeQ pic.twitter.com/ibZQTSYwX9
— سبورت 24 (@sporty_24) April 14, 2023