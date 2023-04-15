الحريجي: دفاع الباطن كلمة السر.. وسنبقى في الدوري

أكد لاعب الباطن بسام الحريجي أن فوز فريقه على الهلال تتويج لجهد اللاعبين خلال الأسبوع الماضي من أجل تحقيق فوز ثمين أمام نادٍ كبير.
وأضاف الحريجي أن لاعبي الباطن سيحتفلون اليوم بهذا الفوز الكبير لكن من الغد سيفكر الجميع فيما ينتظرهم الفترة المقبلة من أجل مواصلة الانتصارات وتحقيق هدف البقاء في دوري الأضواء، معربًا عن ثقته في قدرة فريقه على البقاء.
وأعرب الحريجي عن سعادته بالمستوى الكبير الذي يقدمه الفريق على مستوى الدفاع لاسيما وأنها المباراة الرابعة على التوالي التي يخرج فيها الفريق بشباك نظيفة على ملعبه.
وأنعش الباطن آماله في البقاء بعد الفوز التاريخي على الهلال بهدف نظيف ليرفع رصيده إلى 15 نقطة مقلصًا الفارق مع الخليج صاحب المركز الـ14 “آخر مراكز البقاء” إلى نقطتين فقط وإن كان الباطن لعب مباراة أكثر.وفق “أخبار 24”.
في المقابل أنهى الهلال آخر آماله في العودة إلى المنافسة على اللقب بعدما تجمد رصيده عند 46 نقطة بفارق 10 نقاط عن الاتحاد المتصدر والذي لعب مباراة أقل عن الهلال.