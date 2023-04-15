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جديد المحليات > خلال اجتماع بجدة.. ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون
15/04/2023   4:58 ص

خلال اجتماع بجدة.. ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون

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استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة، السلطان حاج حسن البلقيه سلطان بروناي دار السلام.

وعقد ولي العهد وسلطان بروناي دار السلام اجتماعاً، رحب ولي العهد في بدايته بالسلطان حاج حسن البلقيه في المملكة، فيما عبر الأخير عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه ولي العهد.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات.

وحضر الاجتماع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة بروناي دار السلام عماد المهنا.

وحضر من جانب سلطنة بروناي، عبدالملك البلقيه، وعبدالمتين البلقيه، وعبدالوكيل البلقيه، والوزير بمكتب رئيس الوزراء وزير المالية والاقتصاد الثاني الدكتور حاج أونج محمد أيمن، ووزير الخارجية الثاني داتو / حاج إيروان بن حاج محمد يوسف، ونائب الوزير بمكتب رئيس الوزراء داتو سيري / بادوكا أونج محمد رضا، والسفير لدى المملكة يوسف إسماعيل، والسكرتيرة الدائمة بوزارة الخارجية داتن / نور ياسمه بنت بنجيران انك هاشم.

ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون

ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون

ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون

ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون

ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون

ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون

ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون

ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون

ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون

ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون

ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون

ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون

ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون

ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون

ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون

ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون

ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون

ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون

ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون

وفق “أخبار 24”.

خلال اجتماع بجدة.. ولي العهد يبحث مع سلطان بروناي سبل تطوير التعاون

جديد المحليات
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