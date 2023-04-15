“البيئة”: 6 إرشادات للحفاظ على فائض الطعام خلال شهر رمضان

أوصت وزارة البيئة والمياه والزراعة بعدة إرشادات للحفاظ على الطعام الفائض خلال شهر رمضان، وحلول لتقليل عمليات الهدر.
وأكدت الوزارة على ضرورة الاحتفاظ بباقي الأطعمة في علب محكمة ووضعها في الثلاجة، والتبرع بالفائض منها للمحتاجين وجمعيات حفظ الطعام.
وشددت على أهمية عدم خلط فائض الطعام بأغذية مختلفة قديمة، مع تجفيف شرائح الفاكهة المتبقية وعمل مربى منزلية منها.
وتضمنت تلك الإرشادات كذلك، تقطيع المخبوزات وتجفيفها لحفظها والاستفادة منها، مع تحضير عصائر مشكلة من الفواكه التي قاربت على النضج.
وفق “أخبار 24”.