“الداخلية”: ضبط أكثر من 16 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، أن حملاتها الميدانية أسفرت عن ضبط أكثر من 16 ألفا من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت الوزارة أنه تم ضبط نحو 9 آلاف مخالف لنظام الإقامة، وأكثر من 5 آلاف مخالف لنظام أمن الحدود، وأكثر من 2.3 ألف مخالف لنظام العمل.
وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ نحو 1.6 ألف شخص، 24% منهم يمنيو الجنسية، و75% إثيوبيو الجنسية، و1% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 59 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأبانت أنه تم ضبط 7 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 18 ألف وافد مخالف.
وأفادت الوزارة بأنه تمت إحالة أكثر من 10 آلاف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة حوالي 1.8 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 7 آلاف مخالف.
وفق “أخبار 24”.