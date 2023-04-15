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جديد المحليات > وصول 16 أسيرًا سعوديًا إلى الرياض
15/04/2023   3:03 م

وصول 16 أسيرًا سعوديًا إلى الرياض

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، وصول 19 أسيراً من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر اليوم (السبت).

وأوضح المالكي أن من بينهم 16 أسيراً سعودياً و3 أسرى سودانيين، وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى، مقابل إطلاق سراح 250 أسيراً من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.

وأكد أن عملية تبادل الأسرى محل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف لإنهاء ملف الأسرى واستعادة كافة الأسرى والمحتجزين.
وثمن جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ في دعم وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين. وفق “أخبار 24”.

واستقبل العائدين من الأسرى عند وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ونائب رئيس هيئه الأركان العامة قائد القوات المشتركة الفريق الركن مطلق بن سالم الازيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة، ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني.

 وصول 16 أسيرًا سعوديًا إلى الرياضوصول 16 أسيرًا سعوديًا إلى الرياض

وصول 16 أسيرًا سعوديًا إلى الرياض

جديد المحليات
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