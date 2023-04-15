وصول 16 أسيرًا سعوديًا إلى الرياض

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، وصول 19 أسيراً من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ظهر اليوم (السبت).
وأوضح المالكي أن من بينهم 16 أسيراً سعودياً و3 أسرى سودانيين، وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى، مقابل إطلاق سراح 250 أسيراً من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.
وأكد أن عملية تبادل الأسرى محل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف لإنهاء ملف الأسرى واستعادة كافة الأسرى والمحتجزين.
وثمن جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ في دعم وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين. وفق “أخبار 24”.
واستقبل العائدين من الأسرى عند وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ونائب رئيس هيئه الأركان العامة قائد القوات المشتركة الفريق الركن مطلق بن سالم الازيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة، ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني.
لحظة وصول الأسرى السودانيين إلى #الرياض ضمن عملية تبادل الأسرى في #اليمن
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) April 15, 2023
مغادرة 250 أسيرا من الحوثيين من مطار أبها الدولي إلى صنعاء ضمن عملية تبادل الأسرى في #اليمن
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) April 15, 2023