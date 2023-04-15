توزيع 1300 وجبة إفطار في تنزانيا وتنظيم إفطار في باسيلان بالفلبين

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في محافظة تميك التنزانية.
ووزعت الوزارة 1300 وجبة إفطار في مسجدي دار السلام والسيدة عائشة، بالتنسيق مع مؤسسة دار الحكمة الإسلامية، استفاد منها مئات الصائمين والعوائل المتعففة.
كما أقامت الوزارة، مائدة إفطار في محافظة باسيلان بالفلبين، ضمت 150 شخصاً من العلماء والمثقفين في مدينة إيسابيلا، وغيرها من مناطق محافظة باسيلان الجنوبية. وفق “أخبار 24”.
وعبّر المشاركون عن شكرهم العميق لقيادة المملكة؛ لما تقدمه من عطاء سخي لإخوانهم وأبنائهم المسلمين في الفلبين، وغيرها من دول العالم ولا سيما في هذا الشهر الكريم، مثمنين جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.