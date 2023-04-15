“سلمان للإغاثة” يقدم أطناناً من المواد الغذائية والخدمات الطبية في دول عربية وإسلامية

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 253 طناً، من السلال الغذائية على الأسر الأشد احتياجاً من اللاجئين السوريين في مناطق صيدا وصور وحاصبيا والكورة اللبنانية.
كما وزع المركز، أمس الأول 11 طناً و50 كيلو غراماً من السلال الغذائية في منطقة دقيل بأنجمينا في تشاد، استفاد منها 1.020 فرداً.
وتم توزيع 4 أطنان من السلال الغذائية في محافظة سكرابار بألبانيا، استفاد منها 660 فرداً، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 29 طناً من السلال الغذائية في إقليم طاوا بالنيجر
ووزع المركز، أيضاً، 29 طناً من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في إقليم طاوا بالنيجر، استفاد منها أكثر من 3 آلاف فرد بواقع 500 أسرة.
كما تم توزيع 19 طناً من السلال الغذائية للفئات الأشد احتياجاً في منطقة واكم بالعاصمة السنغالية داكار، استفاد منها 285 أسرة، وتوزيع 350 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات والسيول في مدينة بيشمبر فور ببنجلاديش.
بينما قدَّمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة خدماتها العلاجية لأكثر من 1200 مستفيد خلال المدة من 22 حتى 28 مارس بدعم من مركز الملك سلمان.
وقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 738 مستفيداً خلال الفترة من 22 حتى 28 مارس 2023م؛ بدعم من المركز.
واختتم مركز سلمان للإغاثة، مشروع حياة التطوعي السعودي الثاني في مدينة الريحانية الحدودية بولاية هاتاي التركية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، المنفذ خلال الفترة من 6 حتى 13 إبريل 2023.
وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 483 حالةً في تخصصات الجراحة العامة وجراحة العظام، إلى جانب إجراء 52 عملية جراحية، وتنفيذ 630 صورة إشعاعية، وتقديم 2004 وحدات دوائية.
كما أنشأ المركز، شبكة للمياه الصحية في مديرية المخا بمحافظة تعز بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
ويتألف المشروع من 4 آبار تم تزويدها بأربع وحدات ضخ تعمل بالطاقة الشمسية وبالمولدات الكهربائية، بالإضافة إلى خزان تجميعي بسعة 425 متراً مكعباً، ووحدة إعادة ضخ داخل الخزان؛ لتقوم بضخ المياه من الخزان التجميعي إلى خزان مديرية المخا.
وفق “أخبار 24”.