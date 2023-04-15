“الخارجية”: نأمل من المواطنين المتواجدين في السودان أخذ الحيطة والحذر

دعت وزارة الخارجية جميع المواطنين المتواجدين في السودان لأخذ الحيطة والحذر؛ نظراً لما تشهده جمهورية السودان، من أحداث وتطورات خطيرة ومتسارعة.
وأكدت على اتباع جميع التعليمات الصادرة من سفارة المملكة لدى السودان والسلطات المختصة، مع أهمية سرعة التواصل مع الوزارة والسفارة من داخل السودان على الرقم 00249993966666، ومن داخل المملكة على 00966114067777 تحويلة: 3983، 3982، أو الرقم الموحد: 920011114.
كما دعت سفارة المملكة في الخرطوم، كافة المواطنين السعوديين المقيمين في السودان للبقاء في منازلهم، خلال الأحداث التي يشهدها عدد من المدن السودانية حالياً.
وكانت اشتباكات مسلحة وقعت، صباح اليوم (السبت)، بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جنوب العاصمة الخرطوم، وأماكن أخرى من البلاد، وسمع دوي إطلاق نار كثيف في عدد من المناطق منها وسط المدينة وحي بحري.
وقال الجيش السوداني، إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات “الدعم السريع” مهاجمة قوات تابعة للجيش في الجزء الجنوبي من العاصمة، وأعلنت المخابرات السودانية قوات الدعم السريع” قوة متمردة”. وفق “أخبار 24”.
ودعت المملكة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار، وضبط النفس، وتوحيد الصف؛ بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.