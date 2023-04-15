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جديد المحليات > “الخارجية”: استكمال اللقاءات في أقرب وقت للوصول إلى حل نهائي للأزمة اليمنية
15/04/2023   6:59 م

“الخارجية”: استكمال اللقاءات في أقرب وقت للوصول إلى حل نهائي للأزمة اليمنية

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أعلنت وزارة الخارجية أن الفريق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، عقد مجموعةً من اللقاءات في صنعاء شهدت نقاشات مُتعمّقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني؛ وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن.

وأوضحت الوزارة ، أن تلك اللقاءات اتسمت بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية، وذلك امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021، وللأجواء الإيجابية التي وفرتها الهدنة الإنسانية في اليمن برعاية الأمم المتحدة.

وأشارت إلى استكمال تلك اللقاءات في أقرب وقت؛ بما يؤدي للتوصل إلى حل سياسي شامل ومقبول من كافة الأطراف اليمنية. وفق “أخبار 24”.

“الخارجية”: استكمال اللقاءات في أقرب وقت للوصول إلى حل نهائي للأزمة اليمنية

جديد المحليات
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