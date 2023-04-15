تعرض طائرة “سعودية” لإطلاق نار في الخرطوم..وتعليق جميع الرحلات إلى السودان

أوضحت شركة الخطوط السعودية في بيان إلحاقي اليوم (السبت) أن إحدى طائراتها تعرضت في مطار الخرطوم الدولي لإطلاق نار أثناء تجهيزها لرحلة العودة إلى الرياض.
وأضافت أن الطائرة لحقت بها أضرار، وكان على متنها طاقم الطائرة والضيوف، مبينة أن مركز تنسيق الطوارئ بالشركة يتابع مع الملاحين وموظفي الخطوط السعودية بالمطار وسفارة المملكة بالسودان والجهات الرسمية الأخرى كافة المستجدات.
وأكدت الشركة أن كافة أعضاء طاقم الطائرة وصل إلى مقر السفارة بالسودان فيما أعيدت الطائرات التي كانت في الجو وعلقت الرحلات من وإلى السودان حفاظا على سلامة الضيوف وطاقم الطائرات.
وكانت شركة الخطوط السعودية أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن إحدى طائرتها من طراز إيرباص (4330) بالرحلة رقم (59458)؛ تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة إلى الرياض في الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم السبت، وعلى الفور. استجاب فريق الطوارئ لدى الخطوط السعودية، وتم تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر.
وفي السياق ذاته، أعلنت شركة طيران ناس تعليق الرحلات من وإلى مطار الخرطوم حتى إشعار آخر؛ نظراً للظروف الحالية التي تشهدها الخرطوم، وأنه سيتم إبلاغ المسافرين بكافة المعلومات لاحقاً، ويمكن للمسافرين التواصل مع خدمة العملاء للمزيد من المعلومات.
من جهتها، دعت إدارات مطار الملك عبدالعزيز الدولي، ومطار الملك فهد الدولي، ومطار الملك خالد الدولي، المسافرين المتجهين إلى مطار الخرطوم الدولي، لضرورة التواصل مع الشركات الناقلة قبل التوجه إلى المطار؛ للتأكد من مستجدات مواعيد رحلاتهم.
وكانت اشتباكات مسلحة وقعت صباح اليوم (السبت) بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، في جنوب العاصمة الخرطوم، وأماكن أخرى من البلاد، وسمع دوي إطلاق نار كثيف في عدد من المناطق منها وسط المدينة وحي بحري.وفق “أخبار 24”.
ودعت المملكة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس وتوحيد الصف؛ بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق، ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.
#عاجل | السفارة في #السودان: وصل إلى مقر السفارة عددٍ من المواطنين السعوديين، وطاقم رحلة الخطوط السعودية، وذلك بعد إجلائهم من #مطار_الخرطوم.https://t.co/rV8j37AoHi pic.twitter.com/G7tktYyt6n
— أخبار 24 (@Akhbaar24) April 15, 2023