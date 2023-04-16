“التراث” تكتشف أول النقوش “الدادانية” بالقصيم وترصد موقعاً تراثياً جديداً

أعلنت هيئة التراث أمس (السبت)، اكتشاف وتوثيق أول نقشين في منطقة القصيم كُتبا بالخط الداداني، وذلك خلال أعمال المسح الأثري التي أجرتها بالمنطقة.
ويُبْرِز النقشان أهمية منطقة وسط الجزيرة العربية كممرٍ للقوافل التجارية، كما يُشير اكتشافها إلى الطريق الواصل بين مملكتي دادان ولحيان في شمال غرب الجزيرة العربية، ومملكة كندة في الفاو مروراً بوسط الجزيرة العربية، كما يعكس اكتشافهما إلى التواصل الحضاري والتجاري بين الممالك العربية القديمة لفترة ما قبل الإسلام.
ويأتي النقشان بوصفهما نقشين تذكاريين مكتوب أحدهما بالخط الداداني المبكر والآخر بالداداني المتأخر، وذلك على واجهة صخرتين في موقع أثري يطلق عليه موقع الدليمية، الذي تنتشر على واجهات صخوره الجنوبية الشرقية عدداً من الفنون الصخرية بأشكال جمال ونعام ووعول، إضافةً إلى وجود فنون صخرية حديثة لعربات وأشكال للدلة العربية، وكتابات عربية قديمة من ضمنها نقوش ثمودية تذكارية، والنقشان الدادانيان.
ورصدت الهيئة عدداً من الكشوفات الأخرى إلى جانب النقوش الدادانية تمثّلت في توثيق موقع أثري جديد، تمت تسميته بالدليمية 3، وهو عبارة عن جبل رملي صغير الحجم، عثر في أحد صخوره من الجهة الجنوبية الشرقية على نقش ثمودي قصير، إضافة لرصد مبدئي لـ (33) من مواقع المنشآت الحجرية بالمنطقة سيتم توثيقها لاحقاً.
وتهدف هيئة التراث من خلال خطة المسح الأثري في القصيم للموسمين الرابع والخامس للعام 2023- 2024 إلى توثيق كافة الشواهد والمعالم الأثرية في المنطقة الغربية، والجنوبية الغربية للمنطقة وتسجيلها في سجل الآثار الوطني، والكشف عن مدلولات حضارية وثقافية تعكس ثراء المنطقة خلال الفترات الزمنية الماضية، إلى جانب تعزيز دور المجتمع المحلي.
وفق “أخبار 24”.