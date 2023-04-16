لتجربة فاخرة للضيوف.. “ملكية العلا” تفتتح فندق “دار طنطورة”

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، افتتاح فندق “دار طنطورة” من “ذا هاوس هوتيل”، بتشغيل وإدارة مجموعة كيرتن للضيافة، أحد المشروعات التي يُجرى تنفيذها في البلدة القديمة بالعلا.
ويتكون الفندق من مبانٍ تقليدية من الطين أُعيد بناؤها بالأدوات التقليدية ودمجت مع تقنيات الهندسة الحديثة، بهدف تنويع خيارات الضيافة بتطوير مشروعات عصرية تتماشى مع عناصر البيئة الطبيعية الثقافية وتمزج الأصالة بالحداثة، لتعزيز جاذبية العلا لمختلف الزوار.
وسيضم فندق “دار طنطورة” 30 غرفة، صُممت على الطريقة التراثية التقليدية في بناء منازل العلا قديماً، واعتمد بشكل أساسي على تحقيق الاستدامة في تفاصيل البناء والتطوير لمباني الفندق، كما سيشمل أيضاً مطعماً ومقهًى ونادياً صحياً.
ونُفذ الفندق الذي يضم ساعة الطنطورة الشهيرة بعد دراسات على مختلف المستويات منها الإنشاء والتطوير والتأهيل، بهدف توفير تجربة فريدة للزوّار لاستكشاف تاريخ العلا وحضاراتها.
ويُبرز “دار طنطورة” جهود الهيئة للحفاظ على التراث تحقيقاً لأهداف مخطط “رحلة عَبْر الزمن” لإحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسية بالعلا بشكل مسؤول ومستدام، في بيئة ثقافية وطبيعية فريدة تماشياً مع الرؤية.
ويتجسد اهتمام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالبلدة القديمة، باختيار منظمة السياحة العالمية لها ضِمن قائمة أفضل القرى السياحية للعام 2022، حيث يتوافق مع معايير الاختيار التي تهتم بالقرى السياحية التي تتبنى السياحة كمحرك للتنمية، وتدعم خلق وظائف جديدة وتلتزم بالابتكار والاستدامة بجميع عناصرها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويأتي اهتمام الهيئة بـ”البلدة القديمة” بالعلا؛ نظرًا لما تتمتع به من تراث وثقافة وفن معماري فريد، ولما تختزله من تاريخ عريق، بعد أن أدى اندثار بعض عمرانها عند بدايات القرن الـ19 الميلادي لهجرها في معظم أجزائها، لكن الهدف إعادتها كوجهة ثقافية وسياحية لأهالي وزوار العلا.
واختارت الهيئة شركة “ذا هاوس هوتيل” لإدارة الفندق كإضافة مهمة لقطاع الضيافة مع مختلف المنتجعات والفنادق التي افتتحت وما تم الإعلان عنه من مشاريع يجري تنفيذها حالياً.
وأوضح نائب الرئيس لقطاع الفنادق والمنتجعات في الهيئة الملكية لمحافظة العلا جون نورذين أن الفندق سيسمح للضيوف بالعيش وسط التراث الغني للعلا القديمة التاريخية، حيث يُجسد الفندق رؤية الهيئة التي تتمثل في توفير مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة حيث نواصل تنفيذ خططنا لافتتاح أكثر من 5 آلاف غرفة فندقية بحلول 2030. “
من جانبه عبّر الرئيس التنفيذي لشركة كيرتين هوسبيتالتي، مارلوس نيبنبرغ عن فخره بتشغيل الفندق كموقع يدمج الإرث الثقافي لبلدة العلا القديمة وراحة الفخامة العصرية، مضيفاً أن تفانينا في تقديم تجارب استثنائية للضيوف يتوافق مع هدف الهيئة بإنشاء مجتمعات متناغمة وأنه يتطلع للقيام بدور مهم في تنمية المنطقة .
وفق “أخبار 24”.