“سكني”: 28 ألف أسرة استفادت من الخيارات السكنية منذ بداية 2023

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن استفادة نحو 28 ألف أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر مارس الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه، فيما بلغ عددُ الأسر التي سكنت منازلها 29.793 أسرة.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي، أمس (السبت)، أن عدد الأسر المستفيدة خلال شهر مارس بلغت 10.6 ألف أسرة سعودية، فيما بلغ عددُ الأُسَر التي سكنت مسكنها الأول 9089 أسرة، وذلك بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها “سكني”، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين كفاءة السوق ودعم الأسر في تملُّك المساكن.
ونوه بأنه يمكن الاستفادة من جميع الخدمات والخيارات السكنية والحلول التمويلية من خلال الرابط التالي، أو بالاتصال على الرقم الموحَّد (199090) للإجابة على جميع التساؤلات والاستفسارات أو زيارة مركز “سكني” الشامل في الرياض وجدة والمدينة المنورة والخُبر.
يأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمُّل تكاليف السكن؛ تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030 عَبْر إتاحة فرص تملُّك المسكن الملائم للأُسَر السعودية، من خلال توفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة.
وفق “أخبار 24”.