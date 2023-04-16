“السياحة” تُكثّف جولاتها على مرافق الضيافة بمكة والمدينة خلال رمضان

كثفت وزارة السياحة، حملاتها التفتيشية على مرافق الضيافة في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين.
وقامت غرف العمليات بجولات تفتيشية تجاوزت 2000 جولة، في إطار حرص الوزارة للتحقق وضمان رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار.
وبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بالضيافة والخدمات السياحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الشهر الكريم، 1.12 ألف شكوى، وتجاوزت نسبة الحل أكثر من 98% خلال أقل من 24 ساعة من وقت ورودها.وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة على جميع مقدمي الخدمات السياحية ضرورة الالتزام بالأنظمة والمعايير المتعلقة بتقديم الخدمات، مع الحرص على تقديمها بالجودة التي تحقق رِضَا وراحة المعتمرين والزوار.