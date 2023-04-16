“صندوق التنمية” يشارك جزئياً بتطوير “شارع الفاتح” بالمنامة

شارك الصندوق السعودي للتنمية يمثّله مدير إدارة عمليات الدول العربية المهندس بندر العبيد، أمس (السبت)، في حفل افتتاح جزئي لجسرٍ أحادي الاتجاه ضمن مشروع تطوير شارع الفاتح في مملكة البحرين.
ويهدف مشروع تطوير شارع الفاتح الذي أسهم الصندوق في تمويله ضمن نشاطه الإنمائي في البحرين، إلى الإسهام في انسياب الحركة المرورية من الشمال إلى الجنوب، بالإضافة إلى أن هذا الطريق يُعد الشريان الرئيس الذي يسهم في تسهيل الحركة المرورية من شارع الملك فيصل في المنامة إلى منطقة الجفير.
وتُعد هذه المناطق وجهة استثمارية للتطوير العقاري السكني والتجاري في البحرين، ويأتي ذلك انطلاقاً من التعاون الإنمائي بين البلدين؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لخلق مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات التنموية.
يذكر أنه يأتي هذا المشروع في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة المملكة لدعم قطاعات التنمية في البحرين من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وذلك تعزيزاً للعلاقات التاريخية الراسخة والشراكة الوثيقة بين البلدين.
وفق “أخبار 24”.