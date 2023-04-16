قلب الطاولة في 4 دقائق.. الفيصلي يؤجل عودة الأهلي إلى روشن (صور)

خطف الفيصلي تعادلًا قاتلًا من أمام مضيفه الأهلي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما، السبت، والمؤجلة من الجولة 26 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وفشل الأهلي في حسم صعوده بشكل شبه رسمي إلى دوري روشن للمحترفين، خاصة بعد تقدمه بهدفين، إلا أن الضيوف تمكنوا من العودة في 4 دقائق فقط.
تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 44 من ركلة جزاء سجلها بنجاح اللاعب رياض بودبوز والذي عاد وضاعف النتيجة للأهلي من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 82.
وفي الوقت الذي اعتقد فيه جمهور الأهلي أن النقاط الثلاث أصبحت في محسومة، جاء رد الفيصلي سريعًا بهدف أعاد فريقهم إلى المباراة عن طريق مسعود جوما في الدقيقة 84، قبل أن يكمل زميله إسماعيل عمر العودة بهدف في الدقيقة 88. وفق “أخبار 24”.
وشهد الدقيقة 90+8 طرد لاعب الأهلي مناف أبو يابس بعد عرقلته للاعب الفيصلي جمعة مسعود المنفرد بالمرمى.
وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة في الصدارة فيما حافظ الفيصلي على بصيص الأمل في خطف إحدى بطاقات الصعود بعدما رفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس وله مباراة مؤجلة.