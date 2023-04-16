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رياضة > الأمر يتعلق بالانتماء.. لماذا رفض أنطونيو محمد تدريب النصر؟
16/04/2023   3:35 ص

الأمر يتعلق بالانتماء.. لماذا رفض أنطونيو محمد تدريب النصر؟

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أوضح مدرب فريق بوماس المكسيكي، الأرجنتيني أنطونيو محمد، أسباب رفضه عرضاً من نادي النصر لتولي تدريب الفريق بعدما تم إقالة المدرب الفرنسي رودي غارسيا من منصبه مؤخرًا.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة “ماركا الإسبانية: إنه تلقى مكالمة من الرئيس التنفيذي لنادي النصر، وأخبره خلالها بأنهم يريدون التعاقد معه بعد إقالة غارسيا.

وأضاف أنطونيو أن عرض النصر كان جيدًا على الصعيد المادي إلا أنه أخبرهم أنه ملتزم بعقده مع بوماس الأمر يتعلق بالولاء لهذا النادي ولن يترك بوماس للذهاب إلى أي فريق آخر. وفق “أخبار 24”.

وكان نادي النصر قد قرر إقالة غارسيا، وتم إسناد المهمة إلى الكرواتي دينكو جيليتشيتش، مدرب فريق شباب بالنادي.

الأمر يتعلق بالانتماء.. لماذا رفض أنطونيو محمد تدريب النصر؟

رياضة
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