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رياضة > مبابي وميسي يقودان باريس سان جيرمان للفوز على لانس
16/04/2023   3:35 ص

مبابي وميسي يقودان باريس سان جيرمان للفوز على لانس

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سجل كيليان مبابي وليونيل ميسي هدفين في الشوط الأول ليفوز باريس سان جيرمان 3-1 على عشرة لاعبين من ضيفه لانس ليتصدر الفريق دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق تسع نقاط عن منافسه اليوم السبت.

وطُرد ساليس عبد الصمد لاعب لانس، الذي ما زال في المركز الثاني لكن تلقت آماله في اللقب ضربة قوية، في الدقيقة 19 دقيقة عقب تدخله بقوة على أشرف حكيمي.

واستفاد باريس سان جيرمان من النقص العددي ليسجل ثلاثة أهداف في غضون تسع دقائق.

ومنح مبابي مهاجم فرنسا التقدم لفريقه في الدقيقة 31 حين حول تمريرة فيتينيا في المرمى.

وأصبح مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان في الدوري إذ رفع رصيده إلى 139 هدفا ليتخطى الرقم السابق للمهاجم إدينسون كافاني.

وبعد ذلك بست دقائق، جعل فيتينيا النتيجة 2-صفر بتسديدة بعيدة المدى اكتفى حارس لانس بريس سامبا بمشاهدتها. وفق “أخبار 24”.

وترك ميسي بصمته قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عندما تلقى تمريرة بكعب القدم من مبابي ليسدد قائد الأرجنتين من زاوية ضيقة في الشباك.

وقلص لانس الفارق من ركلة جزاء نفذها بشيمسواف فرانكوفسكي بنجاح بعد ساعة من اللعب.

مبابي وميسي يقودان باريس سان جيرمان للفوز على لانس

رياضة
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