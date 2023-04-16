“هيئة النقل” تعتمد برنامج مهندس بحري ثانٍ وكبير مهندسين

اعتمدت الهيئة العامة للنقل، أمس (السبت)، برنامج إعداد مهندس بحري ثانٍ وكبير مهندسين بحريين بالتعاون مع أكاديمية التدريب البحري بشركة “أرامكو”.
ويمتد البرنامج التدريبي المكثف لمدة 33 أسبوعاً تدريبياً، بإجمالي عدد 968 ساعةً تدريبية (نظرية وعملية).
وسيُسهم البرنامج بإشراف ومتابعة مباشرة من الهيئة العامة للنقل بتأهيل الدفعة الأولى من الكفاءات الوطنية كمهندسين بحريين بالمستوى الإداري على مستوى المملكة.
ويكتسب المتدرب من خلال البرنامج، العديد من المهارات الإدارية في الهندسة البحرية ودعم قيادة السفن التجارية بالتجهيزات الهندسية والصيانة اللازمة من خلال فروعها الأساسية والمحددة ضِمن اللائحة الدولية بما يتوافق مع متطلبات الـ “STCW”.
وتُصدر الهيئة العامة للنقل، الرخصة البحرية عند إتمام المتدرب للبرنامج وتحقيقه لكافة متطلباته واجتياز اختبار الكفاءة، للمتدرب وفقاً للمستوى المهني كضابط مهندس ثانٍ أو كبير مهندسين بحريين.
وتسعى الهيئة، من خلال هذه البرامج المهنية؛ لمتابعة تأهيل الكوادر الوطنية تأهيلاً مميزاً من خلال البرامج المُقامة بالمعاهد البحرية بالمملكة وفقاً لأعلى معايير الجودة في التدريب المهني بالقطاع البحري.
وفق “أخبار 24”.