“الملكية الفكرية” تستقبل 5.8 ألف طلب لبراءة الاختراع من داخل وخارج المملكة

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن استقبالها 5.8 ألف طلب براءة اختراع؛ من داخل المملكة وخارجها، و51 طلب تسريع إجراءات فحص طلبات براءات اختراع خلال عام 2022؛ وذلك لاستهداف المنتجات ذات القيمة الاقتصادية في المملكة وشريحة خاصة من المخترعين.
وسجلت الهيئة في ذات العام أكثر من 40 ألف عدد طلبات العلامات التجارية، و838 طلباً للتسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف؛ بزيادة 30.33% عن عام 2021، وإضافة 43 مسمى جديدا إلى تصنيف “لوكارنو” الدولي في التصاميم الصناعية؛ كما أنها رصدت 1.5 ألف طلب تصاميم صناعية، بزيادة 7.71% عن عام 2021، وبلغ عدد طلبات التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة 27 طلباً، بزيادة 35% عن العام نفسه.
وأشارت إلى أن وثائق الحماية شملت نحو 26 ألف علامة تجارية مسجلة، و2.6 ألف وثيقة براءة اختراع، و376 شهادة تسجيل اختياري “حقوق المؤلف”، و1.1 ألف شهادة تصميم صناعي، كما عززت الاستفادة من الملكية الفكرية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، حيث أبرمت العديد من الشراكات الوطنية. وفق “أخبار 24”.
وأطلقت الهيئة مبادرة الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، حيث تحتضن أكثر من 49 عضواً، وتغطي جغرافياً 11 منصة إدارية، وتستهدف 522 مستفيداً؛ بهدف تمكين المبتكرين من الحصول على المعلومات التقنية، وتسهيل حصولهم على الخدمات ذات الصلة تشجيعاً لاستثمار إمكاناتهم الإبداعية.