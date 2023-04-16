تدشين الحركة المرورية بجسر طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة

دشَّنت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس (السبت)، الحركة المرورية بجسر طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند تقاطعه مع طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز ” الدائري الثاني” بعد تنفيذ الأعمال الميدانية للمشروع.
ويأتي الجسر بعرض 20 متراً بمسارين لكل اتجاه، وتم تركيب 53 لوحةً إرشادية، وزراعة ما يزيد عن 5 آلاف شجرة على جنبات الطريق وفي منتصفه، وكذلك تنفيذ 1.8 ألف متر من الأرصفة التي يتجاوز متوسط العرض فيها الـ 7 أمتار بهدف سهولة التنقل للمشاة دون أي عوائق.
ويهدف مشروع الجسر إلى رفع كفاءة شبكة الطرق والتقاطعات بالمدينة المنورة، وتحرير الحركة المرورية ورفع كفاءة التقاطع وسهولة التنقل بكل يُسر للمسجد النبوي الشريف ومسجد الميقات، إلى جانب الأحياء السكنية المجاورة للمشروع، كما يشكل المشروع أهمية في الربط المحوري لقصر عروة بن الزبير، وكذلك وادي العقيق المبارك. وفق “أخبار 24”.