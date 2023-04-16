رئيس “ملكية الجبيل”: المناطق الاقتصادية تخلق وظائف جديدة وتستقطب الصناعات

ثمّن رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إطلاق أربع مناطق اقتصادية، مؤكداً أن تلك الخطوة تؤكد حرصه على تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنويعه من خلال تحسين البيئة الاستثمارية للمملكة.
وأعرب عن فخر الهيئة بأن تضم إلى مدنها منطقتين من هذه المناطق الأربع في رأس الخير وجازان، مبيناً أن المناطق الخاصة في مدن الهيئة الملكية ستسهم في زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى المملكة، ورفع حجم الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.
وقال إن المنطقة الاقتصادية برأس الخير ستشكل إضافةً للاقتصاد الوطني من حيث استقطابها للاستثمارات النوعية التي تتعلق بمنصات استخراج النفط، وصب وسبك المعادن، إضافة إلى استثمارات مرتبطة بصناعات المحركات والحديد والسفن البحرية وغيرها، مؤكداً أن هذه المجالات تتطلب أعداداً كبيرةً من الكوادر البشرية المؤهلة مما سيسهم في خلق وظائف جديدة.
وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان ستسهم في استقطاب الصناعات الغذائية والتعدينية، إضافةً إلى استثمارات أخرى تتعلق بقطاع الخدمات اللوجستية، كما سينتج عنها خلق فرص وظيفية جديدة.
وفيما يخص التسهيلات والمزايا التنافسية التي ستمنح للمستثمرين، أوضح أن هناك حوافز ومزايا مالية ومرونة تنظيمية، إضافةً إلى الخدمات التشغيلية التي تقدم بمعايير عالية.
وأشار إلى أن المساحة الإجمالية للمنطقتين تبلغ نحو 46 كم2، ويجري العمل على تطوير هذه المناطق بأعلى المعايير المتبعة لتكون نموذجاً للتكامل الاقتصادي، حيث تبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير 20 كم2، فيما تعد المنطقة المخصصة لجازان من أكبر المناطق الاقتصادية الخاصة على مستوى المنطقة حيث تمتد على مساحة تفوق 26 كم2.وفق “أخبار 24”.
وكان ولي العهد أعلن الخميس الماضي إطلاق 4 مناطق اقتصادية تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية، من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، مؤكدا أن تلك المناطق تتميز بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال جدة.