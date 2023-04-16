تعاون بين “الإسلامية” و”المالية” لتنظيم صرف غلة الأوقاف

وقّع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ووزير المالية محمد الجدعان، مذكرة تفاهم بين الوزارتين لإعداد آلية محددة وترتيبات مشتركة تنظم عملية صرف غلة الأوقاف الموقوفة على المساجد ومصليات الأعياد، وكذلك الأوقاف الموقوفة على أوجه البر ذات العلاقة.
في السياق نفسه، أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة جميع الاستعدادات لتهيئة “433” جامعاً ومصلى لأداء صلاة عيد الفطر في مدينة الباحة والمحافظات والمراكز التابعة لها.
وأكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالباحة جاهزية الجوامع والمصليات بالمنطقة؛ لاستقبال المصلين وأداء صلاة العيد، حيث إنه تم تهيئة الأماكن المخصصة للنساء في المصليات والجوامع. وفق “أخبار 24”.